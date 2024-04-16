В Грузии продолжаются протесты против закона об 'иноагентах': силовики глушат связь и используют водометы. Видео

В грузинской столице Тбилиси продолжаются акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Как сообщают с места событий, проспект Руставели, где находится парламент страны, переполнен, хотя силовики и пытаются его зачистить.

Между правоохранителями и протестующими уже произошли столкновения. Люди скандируют: "Рабы!", "Русские!", "Предатели!". В ответ полицейский спецназ применил водометы и слезоточивый спрей. Официально МВД Грузии сообщает лишь о том, что на проспекте Руставели пострадал сотрудник правоохранительных органов, и "начались задержания".

В пророссийском большинстве парламента заявили, что "митинг организован иностранными спецслужбами, которых новый закон лишит серьезного рычага влияния".

Хотя в здании парламента никого не осталось (полиция эвакуировала парламентариев), силовики начали на площади глушить связь.

Рассмотрение законопроекта снова перенесли, теперь на 17 апреля. Между тем в Европе заявили, что предложенный закон "еще сильнее отдалит Грузию от ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, вчера правоохранители также применяли против людей водометы и слезоточивый газ.

Скандальный законопроект пророссийский парламент Грузии пытается "протащить" с весны прошлого года.

В марте 2023 года тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ.

Еще 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект. Но уже 10 марта депутаты отклонили проект закона об "иноагентах", вызвавший массовые акции протеста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!