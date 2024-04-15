'Нет России, да Европе': в Тбилиси вспыхнули протесты против закона об 'иноагентах', в парламенте произошла драка. Фото и видео

В столице Грузии Тбилиси вспыхнули новые протесты против резонансного законопроекта об "иноагентах", который снова начал рассматривать парламент страны. Под его стенами собрались сотни людей, которые держат в руках плакаты с надписями: "Нет – российскому закону!", "Нет – России, да – Европе!".

Об этом сообщило издание "DW Главное". Отмечается, что в протесте приняли участие 50 грузинских виноделов, записавших совместное обращение с призывом к "правительству предателей" уйти в отставку.

Митингующие развернули у стен парламента огромный флаг ЕС и требуют, чтобы законодатели отозвали инициированный "Мечтой" законопроект "О прозрачности иностранного влияния", – он считается одной из директив Кремля и воспринимается как "российский закон".

Кроме того, масштабная акция протеста запланирована на 19 часов 15 апреля. Грузины намерены протестовать против "российского закона", сообщает "Sova".

Между тем, как сообщило издание "Грузия Online", на заседании юридического комитета, где рассматривался законопроект "О прозрачности иностранного влияния", произошла потасовка, в результате чего обсуждение приостановили. Лидер "Граждан" Алеко Элисашвили ударил главу парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

"Я ударил кулаком по российской физиономии Мдинарадзе, я решился на то, на что не решился никто из оппозиции", – заявил Элисашвили и подчеркнул, что сейчас самое время выйти из улицы.

"Нас тянут в Россию, люди", – возмутился он.

"Простите меня, но нам придется заткнуть этот закон им в одно место. Мы или грузины, или рабы. Мы не рабы. Я ударил кулаком по российской физиономии Мдинарадзе. Мы не должны позволить им протолкнуть этот закон", – эмоционально заявил политик.

Кроме того, с заседания юридического комитета были изгнаны оппозиционные депутаты – Саломе Самадашвили и Тина Бокучава. Как заявил глава Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, они попали в немилость "за неоднократное неповиновение, включение микрофона без моего согласия, а также за то, что продолжаете демагогию и мешаете заседанию".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В марте 2023 года тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за скандального закона об "иноагентах", который имел огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ. На митинге происходили столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

– 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за границы.

– 10 марта 2023 года парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые акции протеста. Во втором чтении один депутат проголосовал за и 35 против.

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