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"Нет России, да Европе": в Тбилиси вспыхнули протесты против закона об "иноагентах", в парламенте произошла драка. Фото и видео

Марина Погорилко
Мир
2 минуты
1,7 т.
'Нет России, да Европе': в Тбилиси вспыхнули протесты против закона об 'иноагентах', в парламенте произошла драка. Фото и видео

В столице Грузии Тбилиси вспыхнули новые протесты против резонансного законопроекта об "иноагентах", который снова начал рассматривать парламент страны. Под его стенами собрались сотни людей, которые держат в руках плакаты с надписями: "Нет – российскому закону!", "Нет – России, да – Европе!".

Об этом сообщило издание "DW Главное". Отмечается, что в протесте приняли участие 50 грузинских виноделов, записавших совместное обращение с призывом к "правительству предателей" уйти в отставку.

"Нет России, да Европе": в Тбилиси вспыхнули протесты против закона об "иноагентах", в парламенте произошла драка. Фото и видео

Митингующие развернули у стен парламента огромный флаг ЕС и требуют, чтобы законодатели отозвали инициированный "Мечтой" законопроект "О прозрачности иностранного влияния", – он считается одной из директив Кремля и воспринимается как "российский закон".

Кроме того, масштабная акция протеста запланирована на 19 часов 15 апреля. Грузины намерены протестовать против "российского закона", сообщает "Sova".

"Нет России, да Европе": в Тбилиси вспыхнули протесты против закона об "иноагентах", в парламенте произошла драка. Фото и видео
"Нет России, да Европе": в Тбилиси вспыхнули протесты против закона об "иноагентах", в парламенте произошла драка. Фото и видео

Между тем, как сообщило издание "Грузия Online", на заседании юридического комитета, где рассматривался законопроект "О прозрачности иностранного влияния", произошла потасовка, в результате чего обсуждение приостановили. Лидер "Граждан" Алеко Элисашвили ударил главу парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

"Я ударил кулаком по российской физиономии Мдинарадзе, я решился на то, на что не решился никто из оппозиции", – заявил Элисашвили и подчеркнул, что сейчас самое время выйти из улицы.

"Нас тянут в Россию, люди", – возмутился он.

"Простите меня, но нам придется заткнуть этот закон им в одно место. Мы или грузины, или рабы. Мы не рабы. Я ударил кулаком по российской физиономии Мдинарадзе. Мы не должны позволить им протолкнуть этот закон", – эмоционально заявил политик.

Кроме того, с заседания юридического комитета были изгнаны оппозиционные депутаты – Саломе Самадашвили и Тина Бокучава. Как заявил глава Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, они попали в немилость "за неоднократное неповиновение, включение микрофона без моего согласия, а также за то, что продолжаете демагогию и мешаете заседанию".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В марте 2023 года тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за скандального закона об "иноагентах", который имел огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ. На митинге происходили столкновения, полиция применяла слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

– 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за границы.

– 10 марта 2023 года парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые акции протеста. Во втором чтении один депутат проголосовал за и 35 против.

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