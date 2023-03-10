В Грузии парламент отклонил законопроект об 'иноагентах', вызвавший массовые акции протеста

Парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые акции протеста. Во втором чтении один депутат проголосовал "за" и 35 "против".

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Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода". Во время рассмотрения законопроекта депутаты от оппозиции развернули флаги Евросоюза и Грузии сначала у столов, а затем у трибуны.

Отметим, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В нем есть огромное сходство с российским законодательством об "иноагентах".

В частности, он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере около 9 тысяч долларов.

В ЕС заявили, что эти инициативы противоречат по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Напомним: вечером 7 марта тысячи грузин вышли на акцию протеста к парламенту в Тбилиси из-за скандального закона об "иноагентах". На митинге начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

Последующие дни многочисленные акции протеста в Грузии продолжали нарастать. 9 марта люди, возмущенные тем, как Москва влияет на принятие решение в парламенте в Тбилиси, публично сожгли российский триколор и потребовали отставки всего правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вашингтон официально осудил действия властей Грузии, которые отдали приказ силовикам разгонять мирные протесты и пригрозили санкциями. В США напомнили Тбилиси, что право публичных и массовых демонстраций принадлежит гражданам всех государств, которые позиционируют себя демократическими и цивилизованными.

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