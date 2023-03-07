Грузины вышли на протест из-за скандального закона об ''иноагентах'': президент пообещала наложить вето. Фото и видео

Тысячи грузинов вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за скандального закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ. На митинге уже начались столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. Отмечается, что ситуация ухудшилась, когда соорганизаторы протеста призвали переместиться ко всем трем выходам из парламента (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте уже работает спецназ. Людей не пускают к выходам из парламента.

Примечательно, что люди выкрикивают слова: "русские" и "рабы". Тем временем, в местном МВД заявили, что акция "приобрела насильственный характер" и пригрозили применением "пропорциональной силы, как определено законодательством, включая спецсредства", в случае, если протестующие будут игнорировать законные требования правоохранителей.

На месте полиция также призывает протестующих разойтись, предупреждая о применении силы. При этом водометы и слезоточивый газ уже пошли в ход с улиц, прилегающих к зданию парламента.

Однако люди не сдаются. Они уже начали применять коктейли Молотова против силовиков.

Кроме того, в самом парламенте небольшая группа оппозиционных депутатов пытается пробиться в кабинет спикера. Они требуют немедленную встречу из-за происходящего, но охрана не пропускает их.

А в администрации президента Грузии Зурабишвили заявили, что она аннулировала свои встречи в Нью-Йорке из-за митингов. СМИ пишут, что она поддержала протестующих против законопроекта об "иноагентах" и пообещала наложить на него вето.

Отметим, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В нем есть огромное сходство с российским законодательством об "иноагентах".

В частности, он предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых более чем на 20% получены из-за рубежа.

За уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации на организацию будет наложен штраф в размере около 9 тысяч долларов.

Более того, рассмотрение проекта 7 марта стало неожиданностью. Так как это было запланировано на 9 марта. Кроме того, обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

Посольство США уже назвало эти события "черным днем для грузинской демократии".

"Сегодня черный день для грузинской демократии. Обсуждение парламентом Грузии законов, вдохновленных Кремлем, несовместимо со стремлением страны к европейской интеграции и демократическому развитию. Принятие законов об "иностранном влиянии" нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и осложнит работу организаций, которые помогают своим согражданам. Проект закона и его активное обсуждение ставят под сомнение готовность правящей партии к евроатлантической интеграции", – сказано в сообщении.

В свою очередь, в ЕС заявили, что эти инициативы противоречат по меньшей мере двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла потасовка между членами партии власти и представителями оппозиции. Депутаты рассматривали контроверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

В то же время в парламенте Грузии предложили сократить действие виз для граждан РФ, чтобы снизить миграционный поток. Россияне вместе с семьями продолжают прибывать в страну, спасаясь от объявленной Кремлем мобилизации.

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