Путин поставил Европу на грань войны, его нужно жестко наказать: западные СМИ выступили с призывом

Ряд западных средств массовой информации выступили с призывом к мировым лидерам жестче наказать президента России Владимира Путина за агрессию против Украины. В среду, 23 февраля, этого требовали заглавия ведущих мировых изданий.

Среди таких оказались The Economist, The Sun, Daily Star, Daily Express, The Mirror, Daily Mail и другие. Их заголовки призывают: "Накажите Путина строже", "Извращенный Путин готов к кровопусканию", "Немедленно выведите грязные российские деньги из Великобритании", "Проучите его", "Остановите сумасшедшего", "Путин поставил Европу на грань войны" и т.д.

Напомним, ряд стран ввел санкции против России после признания ею "независимости" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также после телеобращения президента РФ Владимира Путина, в котором от открыто угрожал Украине.

В частности, 23 февраля санкции ввела Япония. Они содержат запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в страну.

"Мы еще раз критикуем эти действия и призываем Россию вернуться к дипломатическим переговорам", – сказал премьер-министр страны.

22 февраля США также объявили о введении новых санкций против России. Они станут дополнением к объявленным ограничительным мерам. Под первый пакет уже попали два банка – ВЭБ (государственный Внешэкономбанк) и военный банк, однако название он не озвучил. Позже стало известно, что это "Промсвязьбанк".

Кроме того, под ограничения попал внешний долг РФ. Это значит, что Россия теперь не сможет брать кредиты или торговать своими гособлигациями на международных рынках.

