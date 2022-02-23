Япония ввела санкции в отношении России из-за агрессии Кремля против Украины: что предусматривают

Япония вводит санкции против Российской Федерации из-за ее агрессии, направленной на Украину. Они включают запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в страну.

Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Reuters. Он назвал действия Москвы неприемлемым нарушением суверенитета Украины и международного права.

"Мы еще раз критикуем эти действия и настоятельно призываем Россию вернуться к дипломатическим переговорам", – сказал он.

Премьер Японии подчеркнул, что ситуация остается достаточно напряженной. Власти страны детально проработают санкции и объявят о них в ближайшие дни.

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"Если ситуация ухудшится, мы быстро примем меры", – добавил он.

По словам Кисиды, введенные против России санкции существенно не повлияют на поставки энергоносителей в стране, так как она обладает достаточными запасами нефти и сжиженного природного газа.

Как отметили в материале, жесткая позиция Японии контрастирует с более мягким дипломатическим подходом японских правительств к Москве в прошлом, попытками добиться возвращения островов, оккупированных российскими войсками в конце Второй мировой войны. Кроме того, отношения между этими странами также определялись зависимостью Японии от России в плане энергетических потребностей. В 2021 году Россия обеспечила более 12% энергетического угля Японии и почти десятую часть ее сжиженного природного газа.

Напомним: 22 февраля президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России из-за признания ею "независимости" "Л/ДНР". Они станут дополнением к уже объявленным ограничительным мерам. Под первый пакет уже попали два банка – ВЭБ (государственный "Внешкомэкономбанк") и "военный банк", однако название он не озвучил. Позднее стало известно, что это "Промсвязьбанк".

Кроме того, под ограничения попал внешний долг РФ. Это означает, что Россия теперь не сможет брать кредиты или торговать на международных рынках своими гособлигациями.

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