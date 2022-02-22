Евросоюз утвердил пакет санкций против России: в списке 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц

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В Европейском союзе утвердили расширенный пакет санкций против России. Ограничения затронут 351 российского депутата, а также 27 физических и юридических лиц из России.

Об этом во вторник, 22 февраля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Решение было принято после внеочередной неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, трансляцию вел канал francetvinfo.fr. Все санкции касаются непосредственно признания Москвой "независимости" оккупированных украинских территорий на Донбассе.

По словам Борреля, ЕС также принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС. Он отметил, что новый пакет санкций ЕС "сильно ударит по России", однако уточнил, что главы Кремля Владимира Путина нет в санкционном списке.

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Что предусматривает пакет санкций ЕС против Кремля:

в "черный список" Евросоюза внесли 351 депутата нелегитимной Государственной думы РФ, которые проголосовали за признание террористических организаций "Л/ДНР";

ограничения ввели против 27 физических и юридических лиц, в их числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе;

России будет ограничен доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

"Евросоюз готов продолжить диалог с РФ, но не в условиях военной угрозы", – сообщил Боррель.

Напомним: президент США Джо Байден ввел санкции, связанные с признанием Россией псевдореспублик. В документе предусматривается блокирование активов людей и компаний, которые вели экономическую деятельность на оккупированных территориях или сотрудничали с главарями боевиков. Министерство финансов позже утвердит список.

Также санкционный пакет запрещает инвестиции в "ЛНР" и "ДНР", импорт в США любых товаров, услуг, технологий оттуда, экспорт, продажу или поставки из США товаров, услуг или технологий на оккупированные территории.

Великобритания также вводит санкции против пяти российских банков и трех олигархов. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что любые активы, которыми они владеют в Соединенном Королевстве, будут заморожены, а гражданам будет запрещен въезд.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификацию скандального газопровода "Северный поток-2" остановили. Это произошло на фоне того, что Путин признал "независимость" "Л/ДНР"

🔴 DIRECT | Conférence de presse conjointe depuis Paris de @JosepBorrellF et @JY_LeDrian à l’issue de la réunion informelle extraordinaire des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne#Ukraine https://t.co/OnyTnR1pzg — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) February 22, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса. Их ратифицировала нелегитимная Госдума РФ.