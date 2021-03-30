Президент Литвы следом за Байденом назвал Путина "убийцей". Видео

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил слова американского лидера Джо Байдена о том, что их российский коллега Владимир Путин является "убийцей".

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста Baltic News Service. Науседа объяснил, что считает так из-за развязанной Россией войны против Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, да, я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права нации на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей", – сказал президент Литвы.

Напомним, во время одного из телеинтервью Байден заявил, что считает Путина "убийцей". Также президент США обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.

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