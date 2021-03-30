Президент Литвы следом за Байденом назвал Путина "убийцей". Видео
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил слова американского лидера Джо Байдена о том, что их российский коллега Владимир Путин является "убийцей".
Об этом он заявил в ответ на вопрос журналиста Baltic News Service. Науседа объяснил, что считает так из-за развязанной Россией войны против Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"К сожалению, да, я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права нации на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей", – сказал президент Литвы.
Напомним, во время одного из телеинтервью Байден заявил, что считает Путина "убийцей". Также президент США обвинил лидера страны-агрессора в попытках очернить его репутацию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Путин со своей стороны на категоричную позицию президента США отреагировал довольно странно: он пожелал Байдену здоровья и процитировал детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так называется".
Спустя некоторое время Путин предложил Байдену поговорить онлайн. Однако у американского президента отклонили это предложение, заявив, что политик занят и уже все сказал.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает слова Байдена о Путине-"убийце", ведь именно из-за России на Донбассе уже семь лет идет война и погибли 10 тысяч украинцев.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден, что для нашей страны не стоит вопрос – убийца ли президент России Владимир Путин.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак согласился с высказыванием президента США Джо Байдена, что глава России Владимир Путин – "убийца".