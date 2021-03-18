Путин предложил Байдену онлайн-встречу: в США президента РФ 'отшили'

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену пообщаться в режиме онлайн. Он назва две возможные даты – 19 или 22 марта.

Об этом Путин заявил в четверг, 18 марта, в эфире канала "Россия 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без каких-либо задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", – сказал глава РФ.

Он захотел поговорить с американским лидером о двухсторонних отношениях, о решении региональных конфликтов и борьбе с пандемией коронавируса.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра или, скажем, в понедельник...В любое удобное для американской стороны время", – добавил Путин.

В США отреагировали на такое предложение, отметив, что завтра, 19 марта, американский лидер занят и не сможет говорить с президентом РФ. При этом известно, что Байден не жалеет о своем высказывании насчет Путина.

"Они уже беседовали. Пока нечего сообщить, завтра президент занят", – сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, в США добавили, что американский посол Джон Салливан останется в России. Вместе с тем, американская сторона выразила уверенность в том, что она сможет найти сферы для сотрудничества с РФ.

Напомним, что американский президент Джо Байден согласился с утверждением о том, что Путин – убийца. Так он ответил на вопрос журналиста. После этого в МИД России заявили, что отношения двух стран зашли в тупик, а рубль обвалился.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Реакция на такие слова не заставила себя ждать. Россия отозвала своего посла из Вашингтона. Также в Москве пообещали реагировать жестче, если американская сторона не принесет извинений.