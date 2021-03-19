Аваков: для нас не стоит вопрос, убийца ли Путин

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден, что для нашей страны не стоит вопрос – убийца ли президент России Владимир Путин.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта глава МВД отметил, что для него ответ стал очевидным с 2014 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Для меня этот ответ был понятен в 2014 году. По данным ООН, 13 200 человек погибли на Донбассе, в том числе 3 тысячи мирных жителей. По нашим данным, значительно больше. Они не погибли, если бы Путин не привел туда свои пророссийские банды", – пояснил Аваков.

Он отметил, что Путин в своей игре может предпринять очередную авантюру, которая дорого будет стоить Украине, и страна должна быть к этому готова.

"Мы должны думать о том, как не допустить, чтобы эта бешеная собака прорвалась в Украину", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский президент Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста, согласился с тем, что Путин – убийца.

Россия в ответ отозвала своего посла из Вашингтона. Также в Москве пообещали реагировать жестче, если американская сторона не принесет извинений. Позже слова президента США прокомментировал и сам Путин.