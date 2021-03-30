Президент Литви слідом за Байденом назвав Путіна "вбивцею". Відео

Софія Закревська Світ 18:07, 30.03.2021 Оновлено: 18:09, 30.03.2021

Президент Литви Гітанас Наусєда підтвердив слова американського лідера Джо Байдена про те, що їхній російський колега Володимир Путін є "вбивцею".

Про це він заявив у відповідь на запитання журналіста Baltic News Service. Наусєда пояснив, що вважає так через розв'язану Росією війни проти України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На жаль, так, я бачу безліч ознак, які демонструють явну байдужість стосовно цінностей цивілізованого світу, ігнорування права нації на самовизначення, ігнорування територіальної цілісності сусідів", – сказав президент Литви.

Нагадаємо, під час одного з телеінтерв'ю Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Також президент США звинуватив лідера країни-агресора у спробах очорнити його репутацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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