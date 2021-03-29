Хомчак подтвердил слова Байдена о Путине-'убийце'

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак согласился с высказыванием президента США Джо Байдена, что глава России Владимир Путин – "убийца".

Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман. По его словам, он тоже утвердительно ответил бы на такой вопрос о лидере страны-агрессора.

"Конечно. Как может ответить главнокомандующий ВСУ, который прошел эту войну с первого дня и непосредственно воевал с подразделениями и частями вооруженных сил РФ? Неужели у кого-то может быть сомнение и вопрос? Конечно, мне очень импонирует, что президент Америки сегодня может сказать и говорит то, что он говорит. Как правило, президенты более дипломатично выступают. А здесь четко, понятно, своими словами дал оценку", – подчеркнул Хомчак.

Он добавил, что для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, было очень важно услышать резкое высказывание американского лидера в адрес российского президента. Главнокомандующий ВСУ считает, что цель Путина в Украине – чтобы она осталась в сфере его влияния.

"Как только Украина скажет, что она не хочет жить по европейским стандартам, быть членом НАТО, а хочет жить так, как 30 лет назад и 24 года до войны, которая у нас сейчас происходит, – думаю, сразу все будет меняться. Но уверен, что народ Украины уже не хочет так жить. Человек всегда хочет жить лучше. Как только он попробовал это, то уже вернуть его в прежнее состояние тяжело", – добавил Хомчак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о том, что Байден считает Путина "убийцей", стало известно во время интервью американского лидера на телевидении. Кроме того, президент США обвинил российского коллегу в очернении его репутации.

Путин на слова Байдена отреагировал довольно странно. Он пожелал главе американского государства здоровья и процитировал детскую поговорку: "Кто как обзывается, тот так называется".