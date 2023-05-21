Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways из-за рейсов в РФ: разгорелся скандал

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая начала полеты в Россию и призвала граждан Грузии присоединиться. Она напомнила, что Россия оккупировала 20 процентов территории страны.

Видео дня

Об этом Зурабишвили заявила в ходе брифинга, пишет "Эхо Кавказа". В авиакомпании президента после этого объявили "персоной нон-грата" на бортах своих самолетов и потребовали "извинений перед грузинским народом".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами Georgian Airways, пока эта авиакомпания, пользующаяся поддержкой государства на всех уровнях, не перестанет летать в Россию. Глава государства напомнила, что Россия оккупировала пятую часть территории Грузии.

"Я объявляю бойкот авиакомпании Airzena [Georgian Airways]", – заявила Зурабишвили.

Президент призвала граждан присоединиться к бойкоту. Она подчеркнула, что авиакомпанию интересует только обогащение, и сейчас она "хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения".

На слова президента уже отреагировали в Georgian Airways. Основатель этой авиакомпании заявил, что не пустит Зурабишвили на борт своих самолетов и потребовал извинений.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не принесет извинения грузинскому народу, мы ее не пустим на борт", — заявил Гаиашвили.

Напомним, с 15 мая указом президента РФ Владимира Путина был отменен визовый режим для граждан Грузии и действовавший с 2019 года запрет на прямое авиасообщение между двумя странами. Президент страны назвала решение провокацией и призвала собрать Совбез.

США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиарейсов в Россию, в то время как пророссийский премьер страны ответил на критику требованием к странамЗапада также назначить прямые рейсы для грузин и отменить визовый режим.

На фоне скандального возобновления авиасообщения с государством-оккупантом в Грузии вспыхнули протесты. Они усилились после того, как грузины узнали, что внесенная в санкционные списки дочь Лаврова прилетела первым самолетом погулять на свадьбе в Грузии.

После столкновений граждан с полицией под гостиницей, где остановилась дочь Лаврова, произошли задержания. Вечером 20 мая участники протестов выдвинули ультиматум власти: правительству дали час времени для того, чтобы объявить о прекращении авиасообщения и отпустить всех задержанных.