Путин отменил визовый режим для граждан Грузии: президент страны назвала решение провокацией и призвала собрать Совбез

Российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на это, заявив о провокации и неприемлемой ситуации, и призвала созвать Совбез.

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Новые правила в РФ начнут действовать с 15 мая 2023-го. Еще одним указом глава Кремля отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Кроме того, МИД РФ отменил свою рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.

Зурабишвили назвала решение Путина провокацией и вспомнила о полномасштабной войне РФ против Украины, а также вторжении российских войск в саму Грузию.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует наши территории", – сказано в сообщении политика в Twitter.

Зурабишвили считает, что ситуация может вызвать политическое напряжение внутри республики. Она выступает за то, чтобы обсудить визовый режим для россиян на Совете безопасности.

Напомним, что Тбилиси отменил визы для россиян в 2012 году. Находится на территории Грузии граждане Российской Федерации могут до одного года.

Москва ввела визовый режим с Грузией в 2000 году. Он будет частично отменен с 15 мая 2023-го, поскольку исключения установлены для лиц, которые въезжают в Россию "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования".

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что нападения на Украину со стороны РФ можно было избежать, если бы западный мир "поставил на место" Путина еще в 2008 году. Тогда армия оккупантов вероломно вторглась в Тбилиси на танках и это сошло России с рук.

– В апреле этого года правительство Грузии, которое можно назвать пророссийским, не дало президенту страны Зурабишвили выступить перед Европарламентом.

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