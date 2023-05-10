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Путин отменил визовый режим для граждан Грузии: президент страны назвала решение провокацией и призвала собрать Совбез

Дарья Дурова
Мир
2 минуты
4,2 т.
Владимир Путин отменил визы для грузин, Саломе Зурабишвили ответила

Российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Президент страны Саломе Зурабишвили негативно отреагировала на это, заявив о провокации и неприемлемой ситуации, и призвала созвать Совбез.

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Новые правила в РФ начнут действовать с 15 мая 2023-го. Еще одним указом глава Кремля отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Кроме того, МИД РФ отменил свою рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Грузию.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии: президент страны назвала решение провокацией и призвала собрать Совбез
Путин отменил визовый режим для граждан Грузии: президент страны назвала решение провокацией и призвала собрать Совбез

Зурабишвили назвала решение Путина провокацией и вспомнила о полномасштабной войне РФ против Украины, а также вторжении российских войск в саму Грузию.

"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует наши территории", – сказано в сообщении политика в Twitter.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии: президент страны назвала решение провокацией и призвала собрать Совбез

Зурабишвили считает, что ситуация может вызвать политическое напряжение внутри республики. Она выступает за то, чтобы обсудить визовый режим для россиян на Совете безопасности.

Напомним, что Тбилиси отменил визы для россиян в 2012 году. Находится на территории Грузии граждане Российской Федерации могут до одного года.

Москва ввела визовый режим с Грузией в 2000 году. Он будет частично отменен с 15 мая 2023-го, поскольку исключения установлены для лиц, которые въезжают в Россию "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования".

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что нападения на Украину со стороны РФ можно было избежать, если бы западный мир "поставил на место" Путина еще в 2008 году. Тогда армия оккупантов вероломно вторглась в Тбилиси на танках и это сошло России с рук.

– В апреле этого года правительство Грузии, которое можно назвать пророссийским, не дало президенту страны Зурабишвили выступить перед Европарламентом.

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