Подсанкционная дочь Лаврова оказалась на свадьбе в Грузии: СМИ показали видео

Пока граждане Грузии протестуют против восстановления прямого авиасообщения с Россией, Екатерина Винокурова – дочь министра иностранных дел государства-агрессора Сергея Лаврова – приехала в Тбилиси. Она находится под санкциями Украины, США, Великобритании и стран Евросоюза.

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Грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что россиянка смогла попасть на территорию Грузии, чтобы отпраздновать там свадьбу своего родственника. Деверь (брат мужа) Винокуровой уже заключил официальный брак в Тбилиси, а 21 мая готовит грандиозную вечеринку в гостиничном комплексе Akhasheni Wine Resort & Spa в Кахетии на востоке страны.

Большинство гостей вечеринки – граждане России, и большинство из них уже в Грузии, отметили журналисты.

По их данным, дочь Лаврова могла остановиться в пятизвездочном отеле Kvareli Lake Resort. Сотрудник телеканала позвонил туда, представившись курьером цветочного магазина, и спросил, можно ли доставить букет на имя Винокуровой. Представитель отеля попросил немного времени, чтобы уточнить информацию, а потом подтвердил, что букет можно отправлять.

В Kvareli Lake Resort могли остановиться и другие россияне, которые приехали на свадьбу.

Екатерина Винокурова (девичья фамилия Лаврова) – единственная дочь главы МИД Российской Федерации.

Она родилась в 1982 году в Нью-Йорке и имеет гражданство США. Училась Екатерина в Манхеттенской школе, потом в Колумбийском университете, где изучала политологию. Также получила степень магистратура по экономике в Лондоне (Великобритания).

По информации СМИ, в настоящее время Винокурова проживает в российской столице Москве. У супругов Винокуровых двое детей – сын и дочь.

Как писал OBOZREVATEL:

– 16 мая стало известно, что Грузия открывает прямые авиарейсы в Россию. Решение грузинского правительства вызвало протесты внутри страны, а также осуждение со стороны Украины и Евросоюза.

– Уже 19 мая первый российский самолет, следовавший прямым рейсом из Москвы в Тбилиси, приземлился в столичном аэропорту Грузии. Грузины устроили акцию протеста.

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