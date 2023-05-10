Сейчас не время усиливать агрессора: США пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления авиарейсов в Россию

В Соединенных Штатах Америки пригрозили Грузии санкциями в случае возобновления прямых авиарейсов в Россию. Там отметили, что сейчас плохое время для того, чтобы таким образом усиливать страну-агрессора.

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Об этом сказано в комментарии Государственного департамента США "Голосу Америки". В нем указано, что авиасообщение между Грузией и РФ создаст угрозу санкций для компаний, обслуживающих российские борта в грузинских аэропортах.

"Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Мы были бы обеспокоены, если бы полеты между Россией и Грузией возобновились, учитывая, что компании в грузинских аэропортах могут попасть под санкции, если они будут обслуживать самолеты, которые подлежат дополнительному импортно-экспортному контролю", – заявили в Госдепе.

Там подчеркнули, что весь Запад сейчас дистанцировался от жестокого российского режима, поэтому Грузии не время усиливать взаимодействие с Россией.

Отметим, что разговоры о возобновлении прямого авиасообщения Грузии с Россией велись еще с зимы. Ранее о такой возможности заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. За такую идею правительство Грузии похвалил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили не приветствует инициативу возобновления авиасообщения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Он также предусматривает возобновление прямого авиасообщения с Грузией.

– Теперь власти Грузии хотят разрешить российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в страну. Речь идет о компаниях страны-агрессора, которые не попали под санкции.

– В Евросоюзе еще раньше пригрозили, что Тбилиси рискует попасть под санкции, если примет предложение РФ по возобновлению полетов.

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