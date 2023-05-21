В Грузии снова вспыхнули протесты из-за прямого авиасообщения с РФ: власти выдвинули ультиматум. Фото и видео

На фоне открытия прямых рейсов с Москвой жители Грузии объявили бессрочную акцию протеста. Они перекрыли площадь Героев в Тбилиси, которая представляет собою крупнейшую дорожную развязку столицы.

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Об этом сообщают ряд крупнейших грузинских СМИ. Власти города были вынуждены привлечь полицию, на улице Тбилиси патрулирует более 100 силовиков.

Люди возмущены решением властей, лояльность к агрессору и доступность Грузии для российских граждан остается камнем преткновения. Кремль по-прежнему контролирует территории Южной Осетии и Абхазии. С 2008 года статистика показывает 15 613 грузин-беженцев и 34 тыс. осетин-беженцев из Южной Осетии.

Грузины объявили ультиматум. Они не покинут площадь, пока прямые рейсы Москва-Тбилиси не будут отменены.

Напомним, накануне 19 мая грузины устроили акцию протеста из-за возобновления авиасообщения с Российской Федерацией. Первый самолет "отправили" вслед за военным кораблем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 мая визит в Кахети, Грузия, дочери опального министра иностранных дел РФ Лаврова Екатерины Винокуровой вызвал мощный протест грузинов. Девушка находится под санкциями большинства стран Евросоюза из-за преступных действий ее отца по отношению к Украине, и для граждан, часть страны которых также оккупирована Москвой, приезд такой персоны предельно нежелателен.

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