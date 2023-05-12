Лучше отмените визы для грузин: премьер Грузии ответил США на критику решения возобновить авиасообщение с Россией

В Грузии ответили США на заявление о том, что в случае возобновления прямых авиарейсов в страну-агрессор Россию Тбилиси может столкнуться с санкциями. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили позитивно оценил провокационное решения диктатора Путина и сказал, что другие страны тоже должны отменить визы для граждан Грузии.

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Заявление Гарибашвили процитировали российские пропагандистские издания в четверг, 11 мая. Он сказал, что страны запада якобы должны тоже назначить прямые рейсы для грузин и отменить визовый режим.

"Если кому-то не понравилось назначение полетов с Россией и безвизовый режим, то они могут сами открыть другие рейсы. Например, назначить прямые рейсы с Америкой, ввести безвизовый режим для наших граждан в США, в Китай и так далее", – заявил премьер журналистам.

Гарибашвили сказал, что решение Путина является "положительным" и оно облегчит "жизнь, переезд и ведение бизнеса" для граждан Грузии.

"В России живет миллион этнических грузин, соотечественников, у которых есть члены семьи, родственники, близкие в Грузии, и отмена визового режима упростит поездки", – отметил он.

Напомним, что 10 мая кремлевский диктатор Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Он также предусматривает возобновление прямого авиасообщения с Грузией.

Теперь власти Грузии хотят разрешить российским авиакомпаниям совершать прямые рейсы в страну. Речь идет о компаниях страны-агрессора, которые не попали под санкции. Из-за этого в Тбилиси начались протесты.

В США пригрозили Тбилиси санкциями в случае возобновления прямых авиарейсов в РФ. Там отметили, что сейчас плохое время для того, чтобы таким образом усиливать страну-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе еще раньше пригрозили, что Тбилиси рискует попасть под санкции, если примет предложение РФ по возобновлению полетов.

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