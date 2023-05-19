В Грузии устроили акцию протеста из-за возобновления авиасообщения с РФ: первый самолет 'отправили' вслед за военным кораблем. Видео

В Грузии в пятницу, 19 мая, устроили акцию протеста из-за возобновления авиасообщения с Российской Федерацией. Первый самолет "отправили" вслед за военным кораблем.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. В середине мая РФ отменила действовавший с 2019 года запрет на полеты своих авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Первый после почти четырехлетнего перерыва гражданский рейс из Москвы в Тбилиси должен был состояться 17 мая, но затем был перенесен на 19-е.

Граждане Грузии не очень обрадовались таким "щедротам" от России, поэтому начали проводить акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Они видят в этом сближении явные опасности.

Сегодня грузины снова вышли на протест под призывом "Русский воздушный корабль, следуй за кораблем!". Таким лозунгом они встречают первый борт, летящий из Москвы в Тбилиси. Акция против возобновления прямого авиасообщения между странами проходит на площади Первой республики.

Следует отметить, что решение Грузии уже вызвало жесткую критику со стороны официальных органов Украины и Европейского Союза. Спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такое решение грузинских властей играет на руку Кремлю.

"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет свои в Москву. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка будет в восторге от такого результата", – отметил он.

Напомним, такое решение ставит Грузию под угрозу европейских санкций. Однако это не заставило грузинское правительство передумать. Относительно угрозы санкций, министерша экономики Грузии Мариам Кривишвили заявила, что Грузия якобы не собирается сотрудничать с подсанкционными российскими авиакомпаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины ранее заявили: Кремль затягивает Грузию в соглашение с дьяволом. Ведь решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение в обмен на замедление евроинтеграции Грузии и ее отказ от введения санкций против РФ.

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