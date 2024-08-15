Повстанцы-туареги, разгромившие 'вагнеровцев' в Мали, отрицают помощь от Украины

Альянс повстанцев туарегов в Мали отрицает получение какой-либо внешней помощи для проведения и реализации военной операции против российских наемников ЧВК "Вагнер". Не предоставляла ее, в частности, и Украина.

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Об этом заявил спикер альянса повстанцев CSP-PSD Мохамед Эль-Маулуд Рамадан. Он уточнил, что имеются в виду бои в Тинзауатене.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боев в Тинзауатене. Мы не получали никакой помощи, в том числе и от Украины", – сказал представитель повстанцев.

В конце июля группировка повстанцев на севере Мали в течение нескольких дней воевала с русскими наемниками в Тинзауатене. По данным туарегов, альянс CSP-PSD взял в плен и физически уничтожил 84 наемника ЧВК "Вагнер" и 47 малийских военнослужащих.

Это самые большие потери ЧВК "Вагнер" за все годы ее присутствия в Африке. "Вагнеровцы" не сообщили точное число своих потерь, но 29 июля подтвердили, что понесли "колоссальные потери". Это также подтвердил правящая хунта Мали, после чего местный филиал "Аль "Каиды" взял на себя казнь как минимум 50 российских наемников и 10 малийских солдат.

Альянс туарегов CSP-PSD отрицает помощь исламистов из "Аль-Каиды" (в войне в Мали воюют четыре стороны).

Как сообщал OBOZ.UA, после военного переворота в 2021 году в Мали правит военная хунта, которую поддерживает РФ. Хунта постоянно пользуется услугам наемников ЧВК "Вагнер".

В Украине намекнули, что помогали альянсу туарегов CSP-PSD накануне битвы в Тинзауатене, в частности, разведданными.

Поэтому неудивительно, что в начале августа "власть" Мали объявила о расторжении дипломатических отношений с Украиной. По российской технологии пропаганды хунта обвинила Украину в поддержке международного терроризма. Позже о расторжении дипотношений с Украиной заявил и Нигер, где также власти при поддержке РФ захватили военные путчисты.

Туареги, разгромившие вагнеровцев в Мали, вообще интересный народ. Они пишут латиницей, едят ложками и имеют намеки на матриархат. Кто же они такие и почему всегда носят синюю одежду, OBOZ.UA писал здесь.

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