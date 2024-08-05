В Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной и озвучили нарративы пропаганды РФ

Западноафриканская страна Мали заявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Местная хунта обиделась на поддержку Киевом действий повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

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Коммюнике о расторжении дипотношений обнародовало министерство управления территориями и децентрализации Мали. В документе Украину обвинили в поддержке терроризма и озвучили стандартные кремлевские нарративы о якобы "нацистском режиме" в нашей стране.

Также в малийском правительстве отметили, что ранее их страна придерживалась позиций нейтралитета по российско-украинскому вопросу, однако в сегодняшнем заявлении упомянули "неонацистском и воровском характере" украинской власти. Власти страны также обратятся в суд в связи с заявлениями украинских чиновников, которые поддержали туарегов.

Напомним, ранее в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев" на границе с Алжиром. Вместе с россиянами были убиты и ранены десятки солдат хунты. Движение туарегов заявило, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в приграничном городе Тинзауатен.

После феерического разгрома "вагнеровцев" туареги подняли флаг Украины. Появилась эксклюзивная фотография, на которой туареги стоят с двумя флагами – своим и украинским сине-желтым.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Французское издание Le Monde сообщило, что украинские спецслужбы активно сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали. В частности, они предоставляют им стратегическую информацию и учат их использовать беспилотники.

– Издание Bloomberg сообщило, что повстанцы в Мали заявили о ликвидации 84 наемников из российского ЧВК "Вагнер", а также 47 солдат правительственной армии Мали. Бои продолжались с 25 по 27 июля у города Тинзауатен на границе с Алжиром.

– Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что туареги получили от украинских спецслужб критически важную информацию, позволившую провести эффективную военную операцию против "вагнеровцев". Он анонсировал дальнейшие успехи в борьбе с российскими военными преступниками из этой группировки.