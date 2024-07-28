Пишут латиницей, едят ложками и имеют намеки на матриархат: кто такие туареги, пленившие вагнеровцев в Мали

Туареги, пленившие "вагнеровцев" в Мали, – это один из коренных народов Северной Африки, численность которого составляет более 5 млн человек. Они занимаются преимущественно скотоводством и проживают в пустыне Центральной Сахары без собственной территории, ведь не признают нарисованные кем-то границы.

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На фоне новостей о ликвидации группы российской ПИК "Вагнер" в Республике Мали туарегами OBOZ.UA решил узнать, что известно об этом народе. Сразу можно сказать, что во многом он уникален, прежде всего бытовыми привычками и устроями.

Примечательно, в частности, что во время еды его представители, в отличие от большинства мусульманских народов, пользуются ложками, что характерно только для них. Пишут латиницей, арабицей или тифинаг.

Также в одежде туареги предпочитают синий цвет. Его получают из красителя индиго. Способ окрашивания одежды несовершенен, поэтому компонент осыпается на тело и окрашивает его, поэтому туарегов еще называют "синими людьми". Сами туареги на этот счет утверждают, что краска на теле задерживает влагу, что позволяет пить меньше.

Также туареги соблюдают матриархальные традиции – у них не женщины, а мужчины закрывают лицо повязкой-покрывалом. Появиться на людях без такой повязки считается верхом непристойности, как у нас голым. Повязку не снимают даже дома, во время еды и сна.

Благородные женщины у туарегов имеют высокий статус. Они владеют землями и семейными ценностями. Также только женщины имеют право на развод. Дом туарегов называют по имени хозяйки, поскольку она председательствует в семье. В случае развода мужчина уходит из дома, оставляя там жену и детей.

Также женщины имеют право иметь любовников даже до свадьбы, и никто не забивает их камнями за это. После свадьбы мужчина в течение года проходит испытательный период в доме жены, если он окажется не хорошим, то женщина его выгоняет и выбирает себе нового мужа.

Мужчина может повысить свой статус, женившись на женщине из высшего социального слоя. Но он сам должен быть из знатного рода. Женщины сами выбирают себе мужчину.

"Короче, вагнеров как мух перебили "подкаблучники" в голубых халатах и тапках", –заметил в Telegram российский публицист Александр Невзоров, добавив, что, несмотря на это, они считаются отважными и бесстрашными воинами.

Пока известно о 80 убитых. 15 взят в плен.

"Военкоры воют и ноют – просят помощи у министерства обороны РФ", – добавил Невзоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 июля стало известно, что в Республике Мали (государство в северо-западной Африке) местные повстанцы ликвидировали группу российского ППК "Вагнер". Вместе с россиянами у границы с Алжиром были убиты и ранены десятки солдат хунты.

– В сети появляется все больше видео, снятых на месте разгрома повстанцами наемников ПВК "Вагнер" в Мали. В очередной ролик попали наемники, оказавшиеся в плену у сторонников независимости самопровозглашенного государства Азавад.

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