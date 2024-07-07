Три африканских страны, а именно Буркина-Фасо, Мали и Нигер образовали конфедерацию. Эти страны все больше усугубляют отношения с Россией.

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Об этом сообщают руководители этих стран в Х(Twitter). Также эту информацию подтверждает France 24.

Название этой структуры сейчас Конфедерация государств Сахеля (АЭС). Саммит по случаю создания коалиции возглавляли генерал Абдурахаман Чиани (лидер Нигера), полковник Ассими Гоита (Мали) и капитан Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо). Все трое захватили власть в своих странах путем военных переворотов в период с 2020 по 2023 год.

Стоит отметить, что этот саммит стал первым после выхода Буркина-Фасо, Мали и Нигера из Экономического сообщества западноафриканских государств в январе 2024 года. Лидеры стран заявили, что сообщество находится под влиянием Франции, поэтому они стремятся создать свое собственное региональное объединение. Создание конфедерации – это шаг к большей интеграции между странами.

Ранее Буркина-Фасо, Мали и Нигер выслали со своих территорий французские войска. Они находились в странах в рамках антиджихадистской миссии, а Нигер еще добился вывода американских войск из авиабазы Air Base. США выведут свои войска из Нигера до 15 сентября. Теперь ее заняли русские военные.

Напомним, в последнее времяУкраина открыла 10 новых посольств в странах Африки. Лидеры этих государств также присутствовали на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

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