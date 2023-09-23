В Мали разбился военно-транспортный самолет Ил-76, который могли использовать 'вагнеровцы'. Фото

В малийском аэропорту Гао разбился российский военно-транспортный самолёт Ил-76. Предположительно его использовали наемники частной военной компании "Вагнер" и в момент аварии несколько групп боевиков находились на борту.

Об этом сообщили в AviaNews, сервисе, который транслирует новости об авиации по всему миру. При этом не указаны причины, по которым борт рухнул на землю.

Отметим, Ил-76 предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. В зависимости от модификации самолет может доставлять грузы массой до 60 тонн на расстояние свыше 4,2 тысячи километров.

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Напомним, в Воронежской области РФ потерпел крушение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Его экипаж якобы успел катапультироваться.

А за несколько дней до этого в Волгоградской области разбился самолет Су-24. Пилотам спасти не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно месяц тому Тверской области разбился самолет, в котором летел одиозный бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По мнению большинства западных экспертов, а также официального Киева, эта гибель стала местью Кремля за попытку госпереворота в России, которая произошла за два месяца до крушения.

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