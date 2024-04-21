"Это создает большую безопасность для всех": Столтенберг похвалил Палату представителей за принятую помощь Украине

Предоставление Украине военной помощи повлияет позитивно на безопасность Европы и США. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, похвалив Палату представителей американского Конгресса за одобрение дальнейшей поддержки Киева.

Голосование конгрессменов Палаты представителей, которое было проведено 20 апреля, генсек Североатлантического альянса прокомментировал в Twitter (X). Кроме того, Столтенберг призвал Сенат Соединенных Штатов оперативно провести собственное голосование, чтобы направить документ на подпись президенту Джо Байдену.

"Я приветствую, что Палата представителей США одобрила новый крупный пакет помощи Украине. Украина использует оружие, предоставленное союзниками НАТО, чтобы уничтожить боевой потенциал России. Это дает нам всем больше безопасности в Европе и Северной Америке", – написал политик.

Пресс-служба Североатлантического альянса 20 апреля распространила еще одно заявление Столтенберга, в котором он отметил, что у Киева есть двухпартийная поддержка в Штатах.

"Я призываю Сенат действовать быстро и направить этот законопроект президенту Байдену", – добавил генсек.

Напомним: 311 членов Палаты представителей (101 республиканец + 210 демократов) проголосовали "за" новый пакет помощи нашему государству. "Против" – 112. Ожидается, что голосование в Сенате по указанному законопроекту состоится 23 апреля.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 апреля по итогам Совета Украина – НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по военному блоку взяли на себя конкретные обязательства поставить Украине больше систем ПВО. Детали будут объявлены в ближайшее время.

– По словам Столтенберга, Альянс ведет переговоры по этому вопросу с "некоторыми конкретными странами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!