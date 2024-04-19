Палата представителей США поддержала вынесение на голосование помощи Украине

Конгрессмены из Палаты представителей США 326 голосами поддержали вынесение на рассмотрение документа о помощи Украине. Это не голосование за пакет, оно позволяет вынести данный законопроект на рассмотрение и голосование в нижней палате Конгресса США.

Об этом сообщили в ходе трансляции заседания Палаты представителей. Ранее это процедурное голосование прошли законопроекты о помощи Израилю и Тайваню.

94 американских политика высказались против оказания помощи. Следует отметить, что для того, чтобы законопроекты прошли процедурное голосование, достаточно было простого большинства, то есть 218 голосов "за".

Напомним, ранее стало известно о том, что Палата представителей Конгресса США будет голосовать за пакет помощи Украине в субботу, 20 апреля. Согласно повестке дня, вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

Накануне Джонсон заявил, что Палата представителей будет голосовать за помощь Украине и Израилю 20 апреля, причем два пакета помощи будут рассматриваться отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон назвал принятие пакета военной помощи Украине критически важным. По его словам, политические игры в этом вопросе недопустимы.

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