Новые законопроекты о финансовой помощи США: что перепадет Израилю и Тайваню

В Палате представителей представили законопроекты не только относительно дополнительной помощи Украине на $60,8 млрд, но также и относительно помощи Израилю и Тайваню. В тексте документа о помощи Израилю говорится, что Иерусалиму Штаты могут выделить $26,4 млрд.

Также там планируют вынести на голосование законопроект на $8,1 млрд относительно поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая. Об этом пишет издание CBS News.

В законопроекте о помощи Израилю также сказано, что он предусматривает $9,1 млрд гуманитарной помощи гражданским в секторе Газы, где ЦАХАЛ проводит наземную операцию, и на Западном берегу реки Иордан.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что законопроекты будут включать структуру кредитов для оказания помощи, а также усовершенствованную стратегию и подотчетность.

Он также планирует обнародовать текст четвертого законопроекта, который будет содержать другие приоритеты национальной безопасности, в частности, запрет TikTok, положение об использовании конфискованных российских активов, санкций и других мер по противостоянию России, Китая и Ирана.

Джонсон заявил, что даст законодателям 72 часа на рассмотрение проектов законов, назначив голосование на субботу, 20 апреля. Президент Штатов Джо Байден заявил, что подпишет законы, призвав Палату представителей принять их уже на этой неделе, а Сенат быстро последовать ее примеру. На следующей неделе в обеих палатах запланирован перерыв.

Напомним, что ранее на сайте Палаты представителей обнародовали текст законопроекта о помощи Украине. В нем, в частности, говорится, что в кратчайшие сроки после вступления закона в силу президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS.

Всего документ предусматривает предоставление нашему государству $60,8 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей Джонсон обещал 20 апреля вынести на голосование Конгресса США помощь Украине. Палата представителей будет голосовать отдельно за помощь Украине и Израилю.

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