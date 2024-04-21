"Эти законопроекты спасут жизнь": Остин поприветствовал решение Палаты представителей оказать помощь Украине, Израилю и Тайваню

Пакет законопроектов касательно помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону, который 20 апреля одобрила Палата представителей США, "спасет жизни". Решение конгрессменов поприветствовал глава Пентагона Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что "мир наблюдает" за тем, что делают Соединенные Штаты. Заявление американского министра обороны было распространено на его странице в Twitter (X).

"Этот двухпартийный закон позволит Департаменту увеличить жизненно необходимую помощь в сфере безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от агрессии России, поддержать оборону Израиля от Ирана и его приспешников, а также увеличить поток крайне необходимой гуманитарной помощи страдающим палестинским гражданам в секторе Газа", – сказал Остин.

Он считает, что "без сильного, устойчивого руководства США, которое бы продвигало наши основные интересы безопасности", проблемы современности будут только усугубляться.

"Мы никогда не должны давать нашим друзьям, нашим соперникам или нашим противникам какие-либо причины сомневаться в решимости Америки", – подчеркнул руководитель Пентагона.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент США Джо Байден приветствовал решение Палаты представителей и призвал Сенат поскорее принять помощь иностранным государствам.

– Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу поблагодарил американских политиков, отдавших голоса "за". Он надеется на скорейшее дальнейшее рассмотрение документа в Сенате и подпись Байдена.

– Запланировано, что голосовать за документ сенаторы начнут во вторник, 23 апреля.

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