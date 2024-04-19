Маркарова объяснила, как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе

После того, как в Конгрессе будет принят законопроект о помощи Украине, Соединенные Штаты Америки смогут быстро перейти к поставкам вооружений для наших военных. Речь идет о днях или неделях.

Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сказала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова. По ее словам, "с момента подписания может пройти очень короткое время до объявления и его поставки".

Дипломатка ожидает, что поставки оружия на Украину начнутся очень быстро.

"Пентагон с нашим Минобороны не переставал каждый день работать над поисками оружия и такие пакеты готовятся", – добавила Маркарова.

Напомним, что спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон назвал принятие пакета военной помощи Украине критически важным. По его словам, политические игры в этом вопросе недопустимы.

Мы также подробно рассказывали о законопроекте о помощи Украине, который 17 апреля был обнародован в Конгрессе.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей Конгресса США будет голосовать за пакет помощи нашей стране в субботу, 20 апреля, ориентировочно в 20:20-20:30 по киевскому времени. Согласно повестке дня, вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

Конгрессмены уже поддержали вынесение на рассмотрение документа о помощи Украине.

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