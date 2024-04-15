'Открылось окно возможностей, но миру не хватает лидеров': израильский военный обозреватель объяснил, почему удар по ядерной программе Ирана маловероятен

Атака Ирана на Израиль, по сути, открыла окно возможностей для уничтожения ядерной программы Тегерана. Это среди прочего ослабило бы поддержку РФ, однако для реализации подобной инициативы миру не хватает лидеров.

Такую точку зрения в эфире OBOZ.TALK 15 апреля озвучил израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер. По его словам, Иран предоставил Израилю прямой повод для войны, чем открыл уникальное окно возможностей.

"Такие окна бывают раз в 100 лет примерно, может, в 50. Когда Иран сам фактически подарил нам повод к войне. Это же не было руками его прокси сделано, какие-то хуситы или даже Хезболла. Это был прямой акт агрессии, прямой акт войны. С его территории, его вооруженными силами были запущены ракеты и дроны по нашей суверенной территории", – сказал Сергей Ауслендер.

По его словами, если в мире были бы настоящие лидеры, Запад воспринял бы агрессию Ирана именно как окно возможностей.

"По идее, по-хорошему, если бы сейчас в мировой политике присутствовали лидеры, а не вот это вот все, если бы не нынешнее поколение политиков, то, по идее, западный мир, насколько это можно вообще слово воспринимать как нечто единое, мог бы воспринять это как окно возможности. Вот сейчас можно уничтожить иранскую ядерную программу, вырвать у этой гадины самый главный ядовитый зуб, и после этого спокойно разобраться со всеми его прокси, Хезболла, хуситы, Сирия и прочее", – сказал обозреватель.

По его словам, это очень сильно ослабило бы поддержку РФ, "для которой Иран является союзником, другом и поставщиком всякой разной дряни".

"Но как-то никто не рвется в это дело. У американцев выборы, не до того, знаете ли. У европейцев своя проблема. Такое ощущение, что мы сейчас с этой проблемой останемся один на один. ...Насколько нынешнее израильское руководство может на такое решиться, я не знаю, я сомневаюсь. Это должно быть лидерское решение", – считает Ауслендер.

Он добавил, что на подобные действия может отважиться такой человек, как, например, шестой премьер-министр Израиля Менахем Бегин, который принял решение "разбомбить иракский ядерный реактор в 1981 году".

По словам Ауслендера, Бегин понимал, чем ему это грозит, и мог пожертвовать своим политическим будущим, "но принял такое решение, прекрасно осознавая", какие риски несет наличие ядерного оружия у Ирака во главе с Саддамом Хусейном.

"Он принял это решение, и реактор разбомбили. Потом все это осудили, кстати. Все в диапазоне от Штатов до Советского Союза. Но в кулуарах потом подходили – мне рассказывали люди, участвовавшие в той операции, в ее разработке – брали за локоточек и так говорили: "Ребята, огромное вам спасибо. Вы нас избавили от такой вообще проблемы", – сказал обозреватель.

Он добавил, что, когда в 1991 году США воевали с Ираком, "они воевали спокойно, зная, что что у Саддама нет ядерного оружия, соответственно им ничего в этом смысле не угрожает".

"А конвенционально они иракскую армию снесли за три недели. Так что в общем и целом проблема – в отсутствии лидеров", – резюмировал Сергей Ауслендер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 300 беспилотников и ракет, заявив в ООН, что это было ответом на агрессию против иранских дипведомств в Дамаске, который якобы отвечает Уставу ООН.

По данным Армии обороны Израиля, все воздушные цели были перехвачены, в том числе и союзниками. Израиль пообещал ответ и назвал массированный удар объявлением войны.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, а также ряд лидеров стран осудили агрессию Ирана. Президент США Джо Байден созвал консультации в G7 по ответу на атаку, с аналогичной инициативой выступила Италия.

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