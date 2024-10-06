Нетаньяху заявил, что Израиль уже воюет на семи фронтах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна борется на семи фронтах. Среди противников Иерусалима, в частности, поддерживаемая Ираном "Хезболла" на севере, ХАМАС в Газе, хуситы в Йемене, "террористы" на Западном берегу реки Иордан и шиитские ополченцы в Ираке и Сирии.

Видео дня

Как пишет CNN, соответствующее заявление израильский премьер сделал во время заседания своего кабинета по политической безопасности. Всех противников своего государства он назвал врагами цивилизации.

"И мы боремся против Ирана, который на прошлой неделе выпустил более 200 баллистических ракет непосредственно по Израилю и стоит за этой войной на семи фронтах против Израиля", – добавил Нетаньяху.

Политик отметил, что выполняет свое обещание изменить баланс сил на севере между Израилем и Ливаном. По данным независимой международной организации ACLED, собирающей данные обо всех конфликтах и протестах в мире, с 8 октября 2023 года Израиль совершил почти 9 000 атак на Ливан, а "Хезболла" – 1 500 атак за тот же период времени.

Говоря о Газе, Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право защищаться и он не забудет о 101 заложнике, "которых мы обязуемся всеми силами вернуть домой". По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября прошлого года в Газе было убито по меньшей мере 41 825 человек.

Израильский премьер назвал "позором" призывы некоторых мировых лидеров, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, к эмбарго на поставку оружия Израилю.

"Будьте уверены, Израиль будет бороться за победу – ради нас и мира, а также безопасности во всем мире", – добавил Нетаньяху.

По данным министерства здравоохранения Ливана, за последний месяц в результате израильских ударов по стране погибли более 1 400 человек и почти 7 500 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нетаньяху заявил, что Тегеран "совершил большую ошибку", нанеся массированный ракетный удар по Израилю 1 октября, и он за это поплатится. Политик отметил, что удар по Израилю "провалился" и был сорван благодаря израильской системе ПВО, которая "является самой совершенной в мире".

– Президент США Джо Байден сказал, что планирует в ближайшее время провести разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне операций ЦАХАЛ против ливанской группировки "Хезболла". Глава Штатов заявил, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке следует избежать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!