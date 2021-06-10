Официально названо место встречи Байдена и Путина

На вилле Ла Гранж вблизи Женевского озера (Швейцария) пройдет встреча президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина.

Об этом говорится в официальном заявлении Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. Саммит лидеров двух стран назначен на 16 июня.

"16 июня на знаменитой вилле Ла Гранж пройдет встреча президентов Байден и Путин. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное в выборе Женевы", – отмечено в сообщении.

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Отметим, что ранее Путин заявил, что не ждет каких-то "прорывов" по итогам его встречи с президентом США. Но считает, что у двух стран есть "общие совпадающие интересы".

При этом Вашингтон не рассматривает встречу лидера США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным как "награду" для российского президента. Саммит, который состоится 16 июня в Женеве, позволит понять намерения России.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз намерены согласовать введение политики в отношении Российской Федерации.