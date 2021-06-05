Путин назвал "общие интересы", которые хочет обсудить с Байденом

Глава РФ Владимир Путин заявил, якобы не ждет каких-то "прорывов" по итогам его встречи с президентом США Джо Байденом. Но при этом считает, что у двух стран есть "общие совпадающие интересы".

Среди таких он назвала стремление решить "ведущий к росту терроризма кризис на Ближнем Востоке". Как передает пропагандистское агентство ТАСС, российский лидер выразил надежду, что предстоящие переговоры 16 июня в Женеве будут конструктивными.

"Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы", – высказался Путин.

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По его словам, речь идет о решении экологических проблем, а также стратегической стабильности, совместной работе по разрешению ряда региональных кризисов. Он заверил, что это "чрезвычайно важно", потому что якобы связано с вопросами безопасности двух стран.

"Если мы берем региональные кризисы, например, на Ближнем Востоке, к чему ведет его нерешенность? К росту терроризма. Это в высшей степени опасно для всех. Для Америки, России, Европы, для других регионов мира. Неурегулированность этих вопросов – причина, а терроризм – прямое следствие того, что там происходит", – заявил глава страны-агрессора.

Он также добавил, что надеется на конструктивную встречу, ведь исходит из того, что президент Байден очень опытный политик, который хорошо разбирается во многих указанных им проблемах, "потому что лично принимал участие в проработке вопросов подобного рода".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москве пообещали прислать Вашингтону ряд "некомфортных сигналов" накануне встречи Путина и Байдена в Женеве.