В США подтвердили, что Байден собирается говорить с Путиным об Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным собирается обсудить "спектр вопросов" в двусторонних отношениях, который будет включать также тему Украины.

Саммит планируют провести летом в третьей стране. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в комментарии телеканалу MSNBC.

"Байден также сказал, что не стремится к эскалации, хочет стабильных отношений. И поэтому предложил возможность встретиться с Путиным в третьей стране этим летом, чтобы обсудить весь спектр вопросов в американо-российских отношениях, включая Украину", – подчеркнул он.

Салливан уточнил, что, по мнению Байдена, США и другие партнеры официально встанут на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Это то, что мы намерены делать, но с помощью дипломатического общения на высоком уровне, а не путем публичных заявлений", – добавил советник американского президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Джо Байден еще 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным, призвал его "снизить градус" на границе с Украиной и предложил встретиться.

В Кремле восприняли как тактическую победу звонок президента США и предложение о встрече с лидером РФ, которая якобы свидетельствует о "вынужденном признании" новой администрацией необходимости взаимодействия с Москвой.