США не рассматривают встречу Байдена и Путина как награду для российского президента – Белый дом
Вашингтон не рассматривает встречу лидера США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным как "награду" для российского президента. Саммит, который состоится 16 июня в Женеве, позволит понять намерения России.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.
"Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду. Мы рассматриваем ее как важнейший элемент защиты американских интересов и американских ценностей", — сказал Салливан.
По словам советника Байдена, непосредственная встреча двух президентов является самым эффективным способом понять планы и намерения Москвы.
Также Салливан отметил, что от разговора Байдена и Путина не стоит ждать каких-либо существенных практических результатов, задача этой встречи – прояснить "намерения и возможности" обоих государств.
Напомним, Зеленский поговорил с Байденом перед его встречей с Путиным. Как сообщил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан на брифинге, разговор состоялся вечером понедельника, 7 июня. По его словам, Байден заявил, что США поддерживают суверенитет Украины, и он будет отстаивать его на встрече с Путиным.
как сообщалOBOZREVATEL:
глава американского Госдепа Энтони Блинкен указал России, что в США готовы ответить на ее глупые и агрессивные действия. В частности, перед встречей президентов.
Експосол Украины в США Валерий Чалый отметил, что на встрече Байдена и Путина будут решаться серьезные проблемы отношений двух стран. За спиной Украины договоренностей не будет.
А посол Украины в Германии Андрей Мельник предположил, что Путин во время совместного саммита с президентом США может получить предложение вернуться на международную арену при условии, что российские войска покинут территорию Донбасса.