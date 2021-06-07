США не рассматривают встречу Байдена и Путина как награду для российского президента – Белый дом

Вашингтон не рассматривает встречу лидера США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным как "награду" для российского президента. Саммит, который состоится 16 июня в Женеве, позволит понять намерения России.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

"Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду. Мы рассматриваем ее как важнейший элемент защиты американских интересов и американских ценностей", — сказал Салливан.

По словам советника Байдена, непосредственная встреча двух президентов является самым эффективным способом понять планы и намерения Москвы.

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Также Салливан отметил, что от разговора Байдена и Путина не стоит ждать каких-либо существенных практических результатов, задача этой встречи – прояснить "намерения и возможности" обоих государств.

Напомним, Зеленский поговорил с Байденом перед его встречей с Путиным. Как сообщил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан на брифинге, разговор состоялся вечером понедельника, 7 июня. По его словам, Байден заявил, что США поддерживают суверенитет Украины, и он будет отстаивать его на встрече с Путиным.

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