'Нет никакой равнозначности': Байден отреагировал на ордер МКС на арест Нетаньяху

Президент США Джо Байден назвал возмутительными ордера Международного уголовного суда на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Он пообещал дальнейшую поддержку этой стране.

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По его словам, Вашингтон всегда будет стоять на стороне Тель-Авива против угроз его безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Выдача МКС ордеров на арест израильских лидеров возмутительна. Позвольте мне еще раз четко заявить: на что бы не намекал МКС, между Израилем и ХАМАС нет равнозначности – ни единой", – высказался Байден.

Напомним, что МКС выдал ордера на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля 21 ноября. В Гааге заявили, что они выданы за преступления против человечности и военные преступления.

Президент Израиля Исаак Герцог подверг резкой критике Международный уголовный суд и обвинил его в антисемитизме.

Согласно распоряжению, страны, ратифицировавшие Римский статус МКС, обязаны арестовать Нетаньяху и Галланта в случае их приезда. Римский устав подписали 137 стран, а ратифицировали 123 государства, в том числе Украина.

В Нидерландах заявили, что планируют следовать указаниям МКС в Гааге и обещают задержать Нетаньяху, если тот появится на голландской земле. Официальный Амстердам также будет избегать "несущественных" контактов с премьером Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле люди вышли на протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галланта. Оппозиционные политики назвали такое решение Нетаньяху, принятое во время боевых действий ЦАХАЛ на разных фронтах, серьезным нарушением системы безопасности и принципов надлежащего управления в стране.

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