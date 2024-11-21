В Нидерландах признались, арестуют ли Нетаньяху по ордеру МУС

Нидерланды планируют придерживаться указаний Международного уголовного суда в Гааге и обещают задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот появится на голландской земле. Официальный Амстердам также будет избегать "несущественных" контактов с Нетаньяху.

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Это же касается израильского экс-министра обороны Йоава Галанта, против которого также был выписан ордер. Соответствующее заявление сделал руководитель МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп в Палате представителей, передает NOS.

"Нидерланды выполняют Римский статут на 100%", – сказал он. Этот документ регулирует создание МУС и порядок выполнения его решений.

Журналисты отметили: маловероятно, что Нетаньяху или кто-либо из других подозреваемых появятся в Нидерландах в краткосрочной перспективе. В то же время Вельдкамп планировал посетить Ближний Восток в ближайшее время. В Израиль в следующем месяце хотел поехать и лидер нидерландской ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс.

"До сих пор неясно, каковы будут последствия решения МУС для запланированных визитов", – указали в NOS.

Глава МИД страны также говорил, что существует разница между важными и второстепенными контактами. Где именно проходит эта граница, он не уточнял.

Напомним: МУС 21 ноября 2024-го выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в секторе Газа.

Кроме того, в Международном уголовном суде подписали ордер на арест лидера военного крыла ХАМАС Мухаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (известного как Мухаммед Дейф), о гибели которого Армия обороны Израиля объявила летом текущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Израиля Исаак Герцог подверг резкой критике ордера МУС в отношении Нетаньяху и Галланта. Он назвал такое решение недобросовестным, превращающим правосудие в посмешище. А в израильском правительстве обвинили МУС в антисемитизме.

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