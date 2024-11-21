'Темный день для справедливости, посмешище': президент Израиля Герцог возмутился из-за ордера МКС на арест Нетаньяху и Галланту

Президент Израиля Исаак Герцог подверг резкой критике ордер Международного уголовного суда относительно ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и эксминистра обороны Йоава Галланта. Он назвал такое решение МКС недобросовестным, превращающим правосудие в посмешище. А в израильском правительстве обвинили МКС в антисемитизме.

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Свое возмущение президент Израиля выразил в соцсети Х. Герцог заявил, что выданный МКС ордер превращает систему правосудия "в живой щит для преступлений ХАМАС против человечества".

"Это темный день для справедливости. Черный день для человечества. Принятое недобросовестно, возмутительное решение МКС превратило всеобщее правосудие в всеобщее посмешище. Оно высмеивает жертвы всех борющихся за справедливость - от победы союзников над нацистами до сегодняшнего дня", – написал Герцог .

По его словам, выданный МКС ордер "игнорирует основной факт, что Израиль подвергся варварскому нападению и имеет обязанность и право защищать свой народ".

"Это решение выбрало сторону террора и зла, а не демократию и свободу, и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений ХАМАС против человечества", – заявил Исаак Герцог.

В то же время , члены правительства Израиля обвинили Международный уголовный суд в Гааге в антисемитизме. Их цитирует издание The Times of Israel.

Так, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что МКС своим решением "доказал, что он насквозь антисемитский".

Министр Негева, Галилеи и национальной стойкости Ицхак Вассерлауф назвал выданные судом в Гааге ордера "антисемитскими обвинениями против всех граждан Израиля", заверив, что Иерусалим "не будет сдерживаться и будет продолжать бороться со смертоносным терроризмом".

"Это современный антисемитизм под видом справедливости", – написала в соцсети Х министер транспорта Мири Регев.

Она назвала ордера "правовым абсурдом".

"Израиль не будет извиняться за защиту своих граждан. Это не преступление, это наша национальная и моральная обязанность", – утверждает она.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября Международный уголовный суд (МКС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в секторе Газа.

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