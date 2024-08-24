Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава: что это даст Украине

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок в него. Глава государства подписал закон 24 августа в День Независимости Украины.

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Этот закон вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского устава Международного уголовного суда и поправок в него". Об этом говорится в карточке законопроекта № 3909-IX на сайте Верховной Рады.

Закон был направлен президенту 23 августа и уже на следующий день Зеленский вернул его со своей подписью. Таким образом, документ окончательно вступил в силу.

В пояснительной записке говорится, что целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу для Украины Римского устава Международного уголовного суда и поправками к нему, принятыми Ассамблеей государств – участниц Римского устава.

Проект Закона касается обязательств Украины в сфере европейской интеграции как направленный на реализацию статьи 8 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны. Кроме того, ратификация Римского устава Украины предусмотрена пунктом 140 Плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года.

Напомним, правозащитница Александра Матвийчук заявила, что ратификация Римского устава стало важным событием для международного правосудия. Независимо от того, ратифицировала ли Римский статут Россия, Международный уголовный суд будет расследовать преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Это решение не изменяет принципиальную сущность международного правосудия.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Верховная Рада приняла закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), что является одним из требований для вступления в ЕС. Он определяет порядок работы суда, а также то, какие преступления подпадают под его юрисдикцию.

Ратификация Римского статута позволит Украине более эффективно наказывать россиян за их военные преступления. А пострадавшим от российских преступлений украинцам существенно упростит процесс получения доступа к Целевому фонду МУС и повысит шанс получения компенсации.

Украина получит влияние и права в Международном уголовном суде.

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