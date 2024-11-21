МКС выдал ордера на арест премьера Израиля Нетаньянгу и эксминистра обороны Галланта: в чем причина

Международный уголовный суд 21 ноября 2024 года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений против человечности и военных преступлений в секторе Газа.

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Об этом сообщается в официальном заявлении суда. Палата выдала ордера на арест чиновников за преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года до по меньшей мере 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.

Ордеры на арест имеют гриф "секретно" для защиты свидетелей и обеспечения эффективности расследования. Однако, как говорится в заявлении, суд решил частично раскрыть информацию, поскольку подобные действия, описанные в ордерах, предположительно продолжаются. Кроме того, суд считает необходимым проинформировать потерпевших и их семьи о существовании этих ордеров в интересах справедливости.

Палата Международного уголовного суда установила, что есть основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и эксминистр обороны Йоав Галлант должны нести уголовную ответственность за военные преступления, в том числе использование голода как метода ведения войны и преступления против человечности, включая убийства, преследованиями и другими бесчеловечными действиями. Также они могут отвечать в качестве гражданских начальников за умышленные атаки на гражданское население.

В заявлении МКС также отмечено, что решение Израиля разрешить или увеличить гуманитарную помощь Газе часто зависело от международного давления или просьб США. Объем помощи признан недостаточным, поэтому гражданское население не имело доступа к базовым средствам для выживания.

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