В Израиле люди вышли на протесты из-за увольнения министра обороны Галанта. Фото и видео

В Израиле после увольнения министра обороны Йоава Галанта оппозиционные организации призвали граждан выйти на улицы на протесты. В частности, с таким обращением выступил глава партии "Демократы", бывший заместитель председателя Генштаба ЦАХАЛ Яир Голан.

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Как сообщают местные паблики, в Иерусалиме два митинга, на площади Париж и на улице Газа, возле резиденции премьер-министра, начались в 21:00 по местному времени. Правда, силы полиции выставили там ограждение заранее.

По свидетельствам очевидцев, митинги немноголюдны. Но люди собираются и в других городах. В Хайфе протестующие на площади Хорев, в Тель-Авиве митинг проходит на улице Каплан.

Так называемое "Движение за качество власти" резко осуждает "безответственное решение" премьера Биньямина Нетаньяху уволить министра обороны Галанта в разгар войны.

"Это узкий политический ход, который ставит личные и политические интересы выше интересов государства и безопасности его граждан. Это решение, принятое в ходе боевых действий ЦАХАЛа на разных фронтах, является серьезным нарушением системы безопасности и принципов надлежащего управления и указывает на серьезную неудачу руководства" , – отметили лидеры протестов.

В Иерусалиме митингующие столкнулись с правоохранителями. Однако официальных заявлений от власти, в том числе полиции, еще нет.

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху 5 ноября принял решение уволить главу министерства обороны Йоава Галанта. Его должность получит Исраэль Кац, возглавлявший министерство иностранных дел страны.

Йоав Галлант заявил, что его увольнение произошло по трем причинам. Это его позиция по разделу бремени обороны, возвращению заложников и необходимости извлечь уроки посредством расследования госкомиссией массированной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В свою очередь Нетаньяху объяснил этот шаг отсутствием взаимного доверия, которое в последнее время усилилось еще больше.

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