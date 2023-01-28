След ведет в Россию: появились новые данные об ультраправом активисте, который сжег Коран в Стокгольме

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул, что Россия могла быть причастна к акции сожжения Корана на прошлой неделе. Ситуация угрожает сорвать вступление Швеции в НАТО.

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Об этом пишет Bloomberg. Расмус Палудан, ультраправый активист с датским и шведским гражданством, сжег священную книгу ислама в центре Стокгольма, в результате чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил поддержку вступления Швеции в Организацию Североатлантического договора.

"Потенциальные связи Палудана с Россией были расследованы, и были обнаружены определенные связи", – заявил Пекка Хаависто, но не подтвердил причастность России.

"Возникает вопрос, не пытается ли какая-то третья сторона разжечь огонь – например, Россия или другая сторона, выступающая против членства в НАТО и пытающаяся помешать этому. Это непростительно", – сказал глава финского МИДа.

Правительство Швеции не комментировало публично никаких связей между Палуданом и Россией, но премьер-министр Ульф Кристерссон на этой неделе отметил "силы", которые хотят не допустить участия страны в военном союзе.

"Как внутри Швеции, так и за ее пределами есть силы, которые хотят воспрепятствовать членству Швеции в НАТО", – сказал он.

Шведские СМИ сообщили, что разрешение Палудана на проведение демонстрации было оплачено Чангом Фриком, журналистом и активистом, который работал внештатным сотрудником Ruptly, дочерней компании российского государственного СМИ RT. Фрик отрицает связи с российским государством.

Перед мероприятием Палудан сказал одному из правых популистских новостных сайтов, что его целью является продвижение свободы выражения мнений. Он был осужден за расизм и клевету в Дании и сделал себе имя благодаря провокационным акциям сожжения Корана, которые в прошлом году привели к протестам и беспорядкам в шведских пригородах, где многие жители – мусульмане.

Турция и Венгрия – единственные два из 30 членов НАТО, которые еще не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции. Комментарии Эрдогана ставят под сомнение перспективы вступления Швеции в Альянс.

Напомним, скандальная акция с сожжением Корана прошла 21 января возле турецкого посольства в Стокгольме. Протесты в столице скандинавской страны состоялись против сопротивления Турции намерениям Швеции присоединиться к НАТО.

Как передавал OBOZREVATEL, Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI) сообщил, что, помимо блокирования заявки на членство в НАТО, операция российской военной разведки в Швеции может повысить уровень террористической угрозы в стране. Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации ситуации в Швеции на религиозной почве.

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