Вступление Швеции в НАТО срывают 'полезные идиоты': премьер страны указал на сложности

Сорвать вступление Швеции в НАТО внешним силам помогают "полезные идиоты" внутри страны. Антитурецкие протесты в Стокгольме не только спровоцировали гнев Анкары, но и продемонстрировали влияние локальных событий на крупные международные.

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Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на встрече с лидерами парламентских партий, сообщает SVT. "Отдельные лица и группы, которые осуществляют подобные действия, становятся полезными идиотами для сил, которые желают Швеции зла в нынешней ситуации с безопасностью", – сказал Кристерссон.

В частности, он вспомнил о сожжении Корана и об акции с "повешением" чучела, имитирующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Однако Турция выдвинула свои требования для их одобрения, они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

В ноябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, но Анкара утверждала о противоположном.

8 января Швеция заявила, что не может выполнить требований Анкары, а Финляндия поддержала ее позицию.

12 января в Стокгольме курды повесили "чучело Эрдогана" с призывом к президенту Турции уйти в отставку. В ответ Турция вызвала посла Швеции. 22 января правые активисты в столице Швеции сожгли Коран, что вызвало гнев уже по всему исламскому миру.

В свою очередь глава МИД Финляндии намекнул, что Кремль может быть причастным к сожжению Корана – в его интересах вступление Швеции в НАТО.

В конце января стало известно, что Турция приостановила переговоры со Швецией и Финляндией, при этом в Стокгольме надеются на вступление в Альянс летом.