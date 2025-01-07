НАТО направит корабли в Балтийское море: зачем усиливают охрану подводной инфраструктуры

Страны JEF (Объединенные экспедиционные силы Соединенного Королевства), среди которых сама Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия, усиливают наблюдение за ситуацией в регионе. А НАТО привлечет до десяти кораблей для охраны дна Балтийского моря.

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Об этом пишет Yle. Свой флот НАТО отправляет в Балтийское море для защиты важных подводных сооружений. По данным СМИ, операция начнется в конце этой недели.

В акватории разместят находящиеся на дежурстве НАТО корабли из Балтийского флота, а также корабли, направляемые непосредственно странами-членами Альянса. В общей сложности их будет около десяти и они останутся в море до апреля.

"Финский залив по-прежнему будет охраняться, в частности, финскими и эстонскими кораблями. В Балтийском море базируются корабли из других стран", – говорится в статье.

Корабли будут патрулировать территорию вблизи энергетических и информационных кабелей. В основном они будут действовать как сдерживающий фактор.

Страны JEF также объявили, что они усилят свое наблюдение с помощью искусственного интеллекта для мониторинга судоходства вблизи критической инфраструктуры. Группа стран во главе с Великобританией начинает отслеживать корабли с помощью системы AIS и оценивает их потенциальный риск для важных подводных объектов.

Напомним: 25 декабря в Балтийском море произошла неисправность на линии электропередач Estlink 2, которая проходит между Финляндией и Эстонией. В момент аварии у силового морского кабеля одновременно находились два корабля, они не пострадали.

Пограничная охрана в Финляндии взяла на абордаж и задержала российский нефтяной танкер, находившийся 25 декабря в районе разрыва линии электропередач. Судно, подозреваемое в принадлежности к "теневому флоту" РФ, было сопровождено в территориальные воды Финляндии.

На задержанном Финляндией российском танкере Eagle S было обнаружено оборудование для приема и передачи данных. Оно использовалось для наблюдения за военно-морской активностью.

А уже 6 января из Финского залива подняли якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией. Якорь, как подозревает следствие, принадлежит танкеру Eagle S.

Также добавим, что ранее 3 декабря произошел разрыв интернет-кабеля между Финляндией и Швецией на финской территории. Местные правоохранители рассматривали версию диверсии.

Как сообщал OBOZ.UA, в связи с этими инцидентами в НАТО решили увеличить военное присутствие в Балтийском море. Теперь там будет дежурить больше кораблей Альянса.

В НАТО отметили, что повреждение кабелей является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море. Их рассматривают как возможные диверсии.

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