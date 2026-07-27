Из Германии передают: 1 человек погиб, 29 ранены, в том числе в критическом и в тяжелом состоянии, вследствие умышленного наезда на участников ЛГБТ-парада в Берлине.

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Поліція вбила підозрюваного нападника громадянина Німеччини ливанського походження на ім’я Абдул, який належав до ісламістських кіл. Канцлер ФРН різко засудив напад.

Особисто з моєї точки зору, паради різноманітних сексменшин, якщо вони ще дійсно меншини, це як парад синьооких чи шульгів – комусь подобається демонстративно вихвалятись власними особливостями, які не є ані якимось перевагами над іншими людьми, ані якимось недоліками, але ж DEI, то й DEI.

("Олександр Македонський, звісно, герой, тільки навіщо стільці ламати?").

Однак є в DEI й інший бік, щодо якого консерватори кажуть: "Понаїхали!", – приміром, мусульмани.

І вельми погано, коли геї-DEI й басурмани-мусульмани шаленіють водночас.

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А якщо з-за цього вбивають – це неприпустимо.

Саме таким чином (через "DEI проти DEI") DEI й самознищується.

Втім наразі – коли великих проблем немає, дурна західна спільнота їх навіщось [від нудьги?] собі створює.

В Україні ж тим часом справжні проблеми є й без цього.

Бо війна.

Решта – наслідки.

І от як мир в Україні наближають наші славнозвісні ТЦК (не в окопах, а через важку героїчну боротьбу з вітчизняними пенсіонерами).

У соцмережах та медіа поширюється інформація про інцидент у селищі Лехнівка Хмельницької області.

Там 61-річного (!) чоловіка прикували наручниками до автомобіля, застосували до нього фізичну силу й газовий балончик "під час заходів, пов’язаних із мобілізацією". Постраждалий повідомив, що самостійно звернувся до лікаря через тілесні ушкодження.

Саме таким чином представники шановних ТЦК й наближають мир.

Це додатково актуально на тлі очікуваного припинення дії "Дії" щодо продовження бронювання – адже наслідком всього цього може з’явитись раптове й суттєве зменшення кількості палких прибічників війни до кордонів 1991 року.

Хай там як, Уповноважений Верховної Ради з прав людини слушно взяв справу побиття пенсіонера "шаленими шановними" під особистий контроль.

В зв’язку з цим знову нагадую про швидкий звʼязок – "гарячу лінію" Омбудсмана України Дмитра Лубінця: 16-78 (безкоштовно).

Для письмових звернень – адреса: вул. Інститутська, 21/8, Київ, 01008;

е-mail: [email protected] (виключно для електронних звернень та адвокатських запитів);

форма звертання: Пане Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Сайт з актуальною інформацією щодо приймалень на місцях: https://ombudsman.gov.ua/uk/gromadski-prijmalnі