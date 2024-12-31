НАТО усилило военное присутствие в Балтийском море: в чем причина

В Североатлантическом альянсе приняли решение усилить свое присутствие в Балтийском море. Причиной стали недавние инциденты с повреждением подводных кабелей. Последний такой инцидент произошел 25 декабря, когда был поврежден электрокабель Estlink 2, который соединяет Эстонию и Финляндию.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НАТО. Как отмечается, в понедельник, 30 декабря, представители государств-членов блока собрались в штаб-квартире для консультаций о том, как усилить безопасность критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

В пресс-службе НАТО подчеркнули, что повреждение кабелей, которое расследуется финскими властями, является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море. Их рассматривают как возможные диверсии.

"Чтобы поддерживать бдительность, повышать ситуационную осведомленность и предотвращать будущие инциденты, НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море. Союзники также рассматривают другие меры по устранению потенциальных угроз критически важной подводной инфраструктуре", – сказано в сообщении.

Новые меры могут быть приняты при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры. Структура была создана в мае 2024 года.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что после разрыва кабелей электроснабжения и передачи данных между Финляндией и Эстонией, в Балтийском море будут дежурить больше кораблей альянса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Балтийском море 25 декабря произошла неисправность на линии электропередачи Estlink 2, которая проходит между Финляндией и Эстонией. В момент аварии возле силового морского кабеля находились два корабля, они не пострадали.

– Власти Финляндии подозревают, что к этому повреждению мог быть причастен танкер Eagle S, принадлежащий к "теневому" флоту России. СМИ пишут, что танкер перевозивший российскую нефть, порвал линию электропередачи и 4 телекоммуникационных кабеля своим якорем.

– Судно было остановлено финскими властями. Пограничная охрана взяла на абордаж нефтяной танкер РФ.

– 3 декабря произошел разрыв интернет-кабеля между Финляндией и Швецией на финской территории. Местные правоохранители рассматривали версию диверсии.

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