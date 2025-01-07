На дне Финского залива нашли якорь танкера, который мог порвать подводные кабели

6 января в результате совместной операции правоохранительных органов, пограничников и военных из Финского залива был поднят якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией. Якорь, как подозревает следствие, принадлежит танкеру Eagle S (он является частью теневого флота России).

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Пресс-служба финской полиции на официальном сайте сообщила, что якорь нашли на маршруте Eagle S, на западном конце следа, обнаруженного на морском дне, недалеко от места, где он заканчивался. Это подтвердил гендиректор расследования Ристо Лохи.

Точное месторасположение якоря обнаружили в ночь с воскресенья на понедельник. Объект подняли на поверхность 6 января после 17:00.

Его направили на технические экспертизы. Это поможет ходу предварительного следствия, подчеркнул Ристо Лохи.

В Пограничной службе Финляндии отметили, что операция была "исключительно масштабной с точки зрения количества судов, работающих в море".

В ходе следственных действий, продолжавшихся несколько дней, погодные условия в акватории были сложными и временами ограничивали проведение работ. Оживленное морское движение также принесло свои дополнительные проблемы.

Издание Yle передает, что якорь поднял шведский военный корабль Belos. Вероятное орудие преступления лежало примерно на 80-метровой глубине.

Полиция подозревает восьмерых членов экипажа Eagle S в вандализме и создании помех в телекоммуникациях с отягчающими обстоятельствами.

Нефтяной танкер РФ, который находился 25 декабря в районе разрыва линии электропередачи, взяла на абордаж финская пограничная охрана.

Как писал OBOZ.UA, в НАТО после "рождественской" аварии на линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией заявили, что в Балтийском море будут дежурить больше кораблей Североатлантического альянса.

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