Между Финляндией и Швецией произошел разрыв интернет-кабеля: говорят о преступном вмешательстве

Во вторник, 3 декабря, между Финляндией и Швецией произошел разрыв интернет-кабеля. Полиция рассматривает версию диверсии.

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Об этом сообщает Helsingin Sanomat. Инцидент произошел ночью на территории Финляндии, о чем уже проинформированы шведские власти.

Полиция подозревает диверсию и проводит расследование в поисках возможных причастных к повреждению кабеля.

Из-за аварии пострадали 6000 частных пользователей и около 100 бизнес-клиентов компании Globalconnect, предоставляющих услуги цифровой инфраструктуры. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденной линии.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне (партия "Настоящие финны") высказалась о разрыве кабеля на платформе X.

"Власть совместно с компанией расследует эту ситуацию. Мы относимся к ней очень серьезно", – отметила Ранне.

Ранее сообщалось, что главный коммуникационный кабель, связывающий Германию и Финляндию, перестал работать из-за повреждения неизвестного происхождения. Официальную версию произошедшего пока не озвучивали, однако журналисты допустили причастность России.

Напомним, что были установлены личности двух подозреваемых в подрыве "Северных потоков". Диверсия относительно газопроводов состоялась еще в сентябре 2022 года.

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