Капитан отказался спасать моряков: выяснился интересный нюанс аварии российского сухогруза Ursa Major

Власти страны-агрессора назвали отказ норвежского судна Oslo Carrier 3 спасти российских моряков из сухогруза Ursa Major, тонувшего в Средиземном море "вопиющим случаем", и призвавшего мир к "тотальному осуждению". Но, как выяснилось, "вопиющий случай" не оказать помощь позволил себе российский экипаж.

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Позицию Москвы, которая "осуждает такой поступок" моряков Oslo Carrier 3, обнародовал спикер Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь знающие люди утверждают, что норвежское судно принадлежит российской компании.

"Слушайте, если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального осуждения", - заявил Песков.

Ранее российская "Оборонлогистика", являющаяся владельцем судна Ursa Major, заявила, что норвежцы отказались принимать на борт спасшихся с затонувшего судна российских моряков. В свою очередь Bulkship Management AS, которому принадлежит Oslo Carrier 3, опроверг заявление "Оборонлогистики".

В частности, моряки Oslo Carrier 3 заявили, что это испанская береговая охрана отдала приказ не приближаться к людям из Ursa Major.

А тем временем в сети появились сообщения: Oslo Carrier 3 ходит под флагом Норвегии, а Bulkship Management AS расположен в Осло. Тем не менее, это "компания из Калининграда, и русофобией там никто не страдает".

Более того: на борту Oslo Carrier 3 весь экипаж – россияне. Это утверждают люди, работавшие на указанном корабле.

В Oslo Carrier 3 показали фотографию, где к борту их судна швартуется спасательная шлюпка Ursa Major.

Как сообщал OBOZ.UA, российский сухогруз Ursa Major затонул еще 23 декабря, это произошло в международных водах между испанским муниципалитетом Агилас и городом Оран в Алжире. Известно, что на Ursa Major взорвалось оборудование.

Ранее, 15 декабря два российских танкера затонули в Керченском проливе – это были и "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Мазутом, транспортировавшим одно из судов, было загрязнено не только Черное море, но и часть побережья Азовского моря в Запорожской области.

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