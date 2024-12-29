'Самолет был сбит с земли': президент Азербайджана Алиев обвинил РФ в намерении замять катастрофу в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разбившийся в Казахстане самолет "Азербайджанских авиалиний" попал под действие российских средств РЭБ и был поврежден вследствие обстрела с земли. Алиев потребовал от России извинений и компенсации, обвинив Москву в попытках замять инцидент.

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Соответствующее заявление Алиев сделал во время интервью Азербайджанскому телевидению 29 декабря. По словам президента, благодаря героизму и профессионализму пилотов в авиакатастрофе есть выжившие.

"Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией", – заявил Алиев.

Он добавил, что окончательная причина крушения станет известна после вскрытия черных ящиков, однако "и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты".

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета", – сказал президент.

То, что фюзеляж был весь в пробоинах, полностью опровергает версию столкновения со стаей птиц, однако в РФ предпочли придерживаться этой версии.

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", – сказал он.

Алиев при этом добавил: очевидно, что самолет был сбит не специально и об умышленном теракте здесь не может быть и речи, но признать свою вину, принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности было тем, что необходимо было предпринять.

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", – сказал президент Азербайджана.

В настоящее время Баку требует от РФ извинений, признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций. Эти требования были официально доведены до российской стороны 27 декабря.

"Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации", – сказал Алиев.

Первое требование Москва выполнила вчера, добавил он и выразил надежду, что и другие условия Азербайджана будут приняты.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря в Кремле заявили, что Владимир Путин позвонил по телефону Алиеву и извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". В то же время диктатор не признал, что российская ПВО сбила самолет – он лишь сказал, что борт несколько раз пытался сесть в Грозном, однако получил отказ, поскольку ПВО тогда отбивалась от налета дронов.

Пассажирский самолет Embraer ERJ-190, летевший из Баку в Грозный, разбился в Казахстане 25 декабря. На борту находились 67 человек, из них пять членов экипажа, 38 человек погибли.

В РФ причиной крушения предварительно объявили "столкновение с птицами" и "взрыв кислородного баллона в салоне", однако позже появились видео следов обстрелов на фюзеляже самолета.

В США заявили, что обнаружили признаки того, что самолет Азербайджана упал из-за удара российской ПВО.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что самолет поразил российский ЗРК "Панцирь-С1".

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